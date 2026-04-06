記者会見でクリップ細胞について説明する長崎大病院肝胆膵・移植外科の江口晋診療科長＝6日午前、長崎市長崎大病院などは6日、新たな肝臓再生医療の臨床研究を始めたと発表した。肝硬変の患者から肝細胞を取り出し、薬剤を加えて分化や増殖が可能な「CLiP（クリップ）細胞」へと変化させ、患者の肝臓に戻して回復を促す。クリップ細胞を人に移植する臨床研究は世界初。2028年3月までに3人に実施し、安全性を確認する。治療が有