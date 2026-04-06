神奈川県のJR平塚駅前の店舗兼住宅で火事があり、住人の高齢女性が軽いやけどを負いました。6日午前8時前、平塚市紅谷町のとんかつ店を兼ねた住宅で「2階部分の天井が燃えている」と通行人から110番通報がありました。火は約7時間半後に消し止められ、住人の80代の女性が軽いやけどを負い、病院に搬送されました。住人の女性は「仏壇のろうそくと線香に火をつけた際に目を離したら燃え広がってしまった」と話しているということで