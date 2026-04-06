DeNAの5年目右腕・深沢鳳介投手（22）が、7日の中日戦でのプロ初登板初先発することが決まった。オープン戦は3月15日のソフトバンク戦で3回無失点と好投。開幕ローテーションには入らなかったものの、ファーム公式戦ではここまで2試合に先発して防御率1・13と安定した成績を残していた。当初はデュプランティエ投手（31）の先発が見込まれていたが、何らかのアクシデントで登板を回避したとみられる。代わって白羽の矢が立っ