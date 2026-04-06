三菱UFJ銀行京都支店に設置された「手ぶら観光サービス」の受付窓口＝6日午後、京都市下京区三菱UFJ銀行と佐川急便は6日、京都市中心部にある同行京都支店で、手荷物の一時預かりや配送を受け付ける「手ぶら観光サービス」を試験的に始めた。同行によると、国内のメガバンクや地方銀行では初めての取り組み。京都では訪日客らの大型手荷物でバス車内が混雑するなどの問題があり、解消に一役買いたいとしている。京都支店は市営