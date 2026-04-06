ボートレースまるがめのスタンド棟隣に移転拡充工事を行っていた「Bポートまるがめ」のリニューアル完成記念式典が6日、約50人の来賓参加のもと当施設で行われた。建物は鉄骨平屋建てで、香川県内産の「ヒノキ」や丸亀市広島町の「青木石」を施設内一部分に使用。屋上には460枚の太陽光パネルを搭載し、自然エネルギーの活用で電力を補い環境にも配慮したサステナブルな施設に生まれ変わった。式典で松永恭二丸亀市長はボー