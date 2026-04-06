メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が豪快な第2号ホームラン。さらに、試合を決める犠牲フライと2打点の活躍で、チームの勝利に貢献しました。雨のため、2時間ほど遅れて始まったワシントン・ナショナルズ戦。3回、大谷選手の第2打席でした。変化球を捉えると打球はセンターへ。2試合ぶりとなる第2号ホームランで連続試合出塁を40試合に伸ばし、イチローさんの持つ日本人最長記録まであと3試合に迫りま