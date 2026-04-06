ダイキン工業株式会社は、夏前の「エアコンの試運転」の実態を把握するため、全国３０００人の男女を対象に調査を行いました。その結果、エアコン試運転を「実施している」と回答した人の約９割が、適切な方法で試運転できていない可能性があることが分かった。今回の調査では、全体の約７割がエアコン試運転を知っていると回答したものの、試運転経験者は全体の約４割にとどまり、エアコン試運転を知っていても未経験の人は全