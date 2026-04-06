◆米女子ゴルフツアーアラムコ選手権最終日（５日、米ネバダ州・シャドークリークＧＣ＝６７６５ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、４打差３位から逆転を狙った山下美夢有（花王）は３バーディー、５ボギーの７４と落とし、通算１アンダーでトップと６打差の４位だった。初日からの首位を守ったローレン・コフリン（米国）が７アンダーで優勝。賞金６０万ドル（約９６００万円）を獲得した。３０パットを要したグリ