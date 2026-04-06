◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部専大４―０東洋大１回戦（４日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）昨秋優勝し連覇を狙う専大が、開幕戦を勝利で飾った。初回２死から四球と３連続安打で２点を先制すると、２回にも相手失策の間に追加点をあげリードを広げた。援護をもらった先発右腕のエース・多賀谷直輝（３年＝専大松戸）は、「配球通りに投げることができて良かったです」と、安定感抜群の投球を披露。６回