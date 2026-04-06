スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが６日、都内で記者会見を行った。女子最多五輪通算１０個のメダル獲得、日本勢初の世界選手権オールラウンド部門優勝など数々の歴史を刻んできたレジェンド。銅メダルを獲得した３月の世界選手権でリンクに別れを告げた。会見には髪をまとめブラウス、パンツスーツを白でそろえ、笑顔を交えて登場した。会見終盤。最後の質問を求める際に高木さんが「私からいいで