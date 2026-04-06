【モデルプレス＝2026/04/06】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが、4月6日までに自身のInstagramを更新。胸元が大きく開いたデザインのドレス姿を公開した。【写真】24歳キムタク長女「女神様」胸元ざっくりドレスで呪術廻戦キャラとの記念ショット◆Cocomi、胸元ざっくり黒ドレス姿披露Cocomiは「Asian cross-border IP pop culture extravaganza CON-CON HONG KONG 2026！！香港滞在、最高でした！！