【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAは、開局10周年を記念し、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画として、4月12日午前11時より『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送することが決定した。【写真】ウルフ・アロンがDMやり取りしていた女性タレント◆ABEMA、10周年で特別番組配信 30時間ノンストップ放送特別番組『30時