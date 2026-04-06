荒茶の生産量が2年連続日本一となった鹿児島。6日、新茶の初取引が行われました。 1キロ当たりの最高値が過去最高の3万円となった一方、ここにも中東情勢の影響が及んでいます。 （記者）「新茶の初取引会が始まった。お茶の目利きのプロたちが真剣な表情で、色や香りを確かめている」 ことしは頴娃・大根占・西之表など5つの産地から、57点、2.1トン余りが出品されました。 1キロあたりの平均価格は6573円で去年より2400円