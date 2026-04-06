【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの王林が4月5日、自身のInstagramを更新。最近着用した衣装の数々を公開した。【写真】27歳元アイドル「脚長すぎて衝撃」美脚透ける黒タイツ姿◆王林、美スタイル際立つ衣装姿披露王林は「＃おうりんのぬの」と添え、15着の衣装姿を投稿。赤と白のスタジャンにダークカラーのデニムショートパンツと透け感のある黒のタイツを合わせた衣装や、ウエストの両サイドに大胆なカットアウトのデザイ