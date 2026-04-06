メインシナリオ…210円割れまで下落した後は戻りを見せた。ただ、一目均衡表の雲の上限付近では伸び悩んでおり、再び下げに転じるとみられる。その場合は、210円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、3月31日の安値209.63、3月2日の安値209.12、2月17日の安値207.24などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の211.47、ボリンジャーバンド＋１σの212.82、3月26日の高値213.31