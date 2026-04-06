メインシナリオ・・・このところ断続的に直近の安値を更新しており、下値指向が強まっている。きょう、昨年11月26日以来の安値水準となる0.5681ドルまで一時下落しており、昨年11月21日の安値0.5581ドルが目先の下値目標となっている。昨年11月21日の安値0.5581ドルを維持できないようなら、0.5500ドルの節目や昨年4月9日の安値0.5486ドル、2020年3月19日の安値0.5470ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、1日の高