甘粛省博物館に陳列される漢代「医薬簡」。（蘭州＝新華社配信）【新華社蘭州4月6日】中国甘粛省蘭州市の甘粛省博物館に、長さ30センチ余りで墨の跡がまだらに残る1組の木簡が陳列されている。1972年に同省武威県（現在の武威市）の旱灘坡（かんたんは）墓群で出土した漢代の「医薬簡」で、中国医学史の貴重な文献とされる。地元の水利施設の建設で偶然見つかり、木俑や銅製装飾品、陶器などの副葬品が多数出土。最も重要な発