記者会見する千葉県八千代市の服部友則市長＝6日午後、八千代市役所千葉県八千代市の服部友則市長（68）は6日、記者会見を開き、食道がんの療養に入ると明らかにした。期間は4〜5カ月との見通しを示し「一日も早く公務に復帰し、市民の期待に応えたい」と話した。服部氏によると、1月に人間ドックを受け、再検査を経て3月にステージ3の食道がんと判明した。リモートワークなどで可能な公務を続け、できないものは副市長らが代