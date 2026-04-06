トラブルがあった「かいじ28号」と同型の車両＝2017年11月、JR新宿駅JR中央線を走行中の特急「かいじ28号」のドアが開いたトラブルで、運行を管理する指令室の担当者が当初、ドアは開いていないとの情報を社内で共有していたことが6日、複数の関係者への取材で分かった。JR東日本が国土交通省に報告し、同省が重大インシデントに認定したのは発生翌日だった。JR東は報告が遅れた経緯などを調べている。国交省によると、事故の