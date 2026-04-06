「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第29節を終え、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の構図がさらに鮮明になった。西地区を制した神戸ストークスはプレーオフ第1シードが確定。残る焦点は東地区優勝争いとシード順、そしてプレーオフ最後の1枠を巡る戦いに絞られてきた。 東地区では信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズ