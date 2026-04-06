６日の東京株式市場はリスク選好、先物主導で日経平均は前引け段階で５万４０００円台を回復した。しかし、後場は伸び悩む展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２９０円１９銭高の５万３４１３円６８銭と続伸。プライム市場の売買高概算は１６億５１１１万株、売買代金概算は５兆２７４０億円。値上がり銘柄数は９４９、対して値下がり銘柄数は５６１、変わらずは６６銘柄だった。 きょうの東京市場は前週