凝縮した甘みにびっくり！【画像で見る】フライパンに接したまま両面火を通すのでバラバラになりにくい「にんじんのかき揚げ」少しだけ残った食材、どうせなら使い切ってしまいたい…。そんな時はかき揚げを作ってみてはいかがでしょう。今回ご紹介するのはにんじんで作るかき揚げ。大さじ4杯程度の油で作れて、バラバラにならない！にんじんならではの甘みが凝縮した味わいを楽しめるかき揚げです。市瀬悦子さん教えてくれたのは