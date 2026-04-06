EPEIOS JAPANは4月3日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」のコーヒースケール「Balance（バランス）」をリニューアルした、第二世代モデル（Gen 2）を公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場にて発売した。カラーは、ゴヤブラック、モランディホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は9980円前後。以降、全国の販売店にて順次展開していく。●第2世代で何が進化したのか「Balance」は2025