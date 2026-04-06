7日、薩摩地方は朝に雨が降りそうで、発達した雨雲がかかる所もありますが、時間とともに雲が少なくなり午後は晴れる見込みです。大隅地方は昼前にかけて雨となり、雷を伴い激しく降る所があるため、朝の通勤には雨具が欠かせません。午後はおおむね晴れる見込みで、雨具の置き忘れに注意が必要です。種子島・屋久島地方は午前中を中心に雨が降りやすく、大気の状態が非常に不安定で、非常に激しい雨や雷雨となるおそれがあり、