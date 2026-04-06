くまもと再春館製薬所バドミントン部は6日、松山奈未選手の診断結果について発表しました。松山選手は緑川大輝選手とペアを組み、3月末に行われた「ベトナムインターナショナルチャレンジ2026」に出場。混合ダブルスの決勝戦に進出するも、試合中に松山選手が膝を負傷したことで、途中棄権していました。帰国後に精密検査を受け「左膝前十字靭帯損傷」、「内側側副靭帯損傷」と診断されたとのこと。今後は医師の指導のもと、手術お