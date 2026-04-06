◇セ・リーグDeNA・深沢―中日・金丸（横浜）阪神・才木―ヤクルト・小川（甲子園）広島・森下―巨人・ウィットリー（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・前田健―日本ハム・細野（楽天モバイル最強パーク宮城）オリックス・高島―ロッテ・木村（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大関―西武・隅田（みずほペイペイドーム）