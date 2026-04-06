日本サッカー協会(JFA)は6日、なでしこジャパン(日本女子代表)のリア・ブレイニーコーチが契約満了に伴い退任することを発表しました。現役時代はオーストラリア女子代表としてプレーしたブレイニーコーチ。24年12月になでしこジャパン監督に就任したニルス・ニールセン前監督のもと、25年1月からコーチとして指導を行ってきました。チームは2日にニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。3月に行われたAFC女子アジアカップで