TUBEのギタリスト春畑道哉（59）が6日、Xを更新。出演者としては、むちゃな願いをつづった。「神戸国際会館ありがとうございました」とファンへの感謝の言葉を記すと、「TUBEのLIVE、客席から見たらどんな感じなのかな？一度でいいから見てみたい」とつづり、4枚のライブ写真を公開した。この投稿に「それはもう最高ですよ」「客席ええよ」などに加え、「残念ですが春くんは客席からは無理ですねww」などの冷静なコメントも寄せ