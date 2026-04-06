EXILE TETSUYA（45）が6日、でフランケ最先端コーヒーマシン「Mytico」PRイベントに出席した。15年から自身がプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を立ち上げ、現在は全国に12店舗を構えている。昨年12月に同マシンを東京、名古屋、大阪の4店舗に「Mytico」に導入。「エンターテインメントコーヒーショップががっちゃんこしたコーヒー屋なので、EXPGというエンターテインメントスクールに通うアルバイトの子が夢を