AKB48水島美結（22）が6日、自身のインスタグラムを更新し、3日から3日間、代々木第一体育館で行われた春コンサートのオフショットを投稿した。「代々木コンサート3日間ありがとうございました」の文章とともに、同コンサートで着用したフリル衣装からすらりと伸びる美脚が映える写真を投稿した。ファンからは「脚が細くて長い」「お人形みたい」「どんな衣装でも似合う」といったコメントが寄せられ、「かわいい」の声が相次いだ