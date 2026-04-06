日本時間7日からトロントでブルージェイズと対戦米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦。大谷翔平投手の2号などで8-6と勝利し、6日（同7日）からのブルージェイズ戦のためカナダ・トロントに向かった。移動時の服装が話題となっている。ナショナルズ戦で大谷は2号を含む4打数2安打。勝ち越し犠飛も放った。先発登板した佐々木朗希は5回6失点だったが、打線の奮起で負けは消えた。逆転勝ちを