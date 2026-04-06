◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島・森下暢仁―巨人・ウィットリー（１８時・マツダスタジアム）◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・才木浩人―ヤクルト・小川泰弘（１８時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ・深沢鳳介―中日・金丸夢斗（１８時・横浜）◆パ・リーグ楽天・前田健太―日本ハム・細野晴希（１８時・楽天モバイル）◆パ・リーグオリックス・高島泰都―ロッテ・木村優人（１８時・京セラドーム大阪）◆パ・