◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大６―１帝京大１回戦（４日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）関東大会を制し勢いに乗る中大が、開幕戦で勝利をおさめた。先発マウンドには、エース・三浦凌輔（４年＝能代松陽）。ピンチを背負う展開が続くも、粘りの投球でしのぎ切った。１３１球の熱投で完投勝利。「初戦は難しい試合だと分かっていたので、なんとか勝ててよかったです」と振り返った。打線は８回２死二