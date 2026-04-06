独立リーグの千葉スカイセイラーズが球団公式インスタグラムを更新し、２３年に在籍していた巨人・平山功太内野手（２２）の支配下昇格を祝福した。平山は２３年に同球団に入り、同年の育成７位で巨人に入団。今年は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で１軍に合流すると同戦で今年のチーム初本塁打を放つなど３安打をマークし、同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも本塁打を記録していた。開幕２軍だったが