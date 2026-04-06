プロボクシングの大橋ジムは６日、６月１０日に東京・後楽園ホールで行う「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１５７」の出場選手を発表。将来が期待される片岡雷斗（１９）、弟の叶夢（とむ、１８）兄弟＝ともに大橋＝がそろって出場することが正式に決まった。雷斗はプロ２戦目でライトフライ級（４８・９キロ以下）のノンタイトル８回戦、叶夢はプロデビュー戦（バンタム級＝５３・５キロ以下＝６