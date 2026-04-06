現場の様子 4月6日午後1時40分ごろ、岡山・南区の「三宅おおふくクリニック」の1階から白い煙が出て火災報知器が作動し、職員や患者ら約30人が避難しました。けが人はいませんでした。 消防によりますと、職員から通報を受けた消防が消防車13台で駆け付け、約30分後に鎮火しました。火事の被害の程度や焼けた箇所などは分かっていません。 火事を受け、三宅おおふくクリニックは、4月6日の午後から4月8日までを臨時休