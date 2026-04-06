タレントの千秋が6日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのメニューを明かした。千秋は「大阪散策」と書き出し、ピンクのカーディガンにデニムを合わせた近影をアップ。「炭味家のイカのやつはいつも絶対食べる。1人で全部食べる」と、老舗創作料理店の名物「イカのおろしマヨネーズ」の写真を披露した。そして「夜カフェ」「九州で焼肉」「YouTube観てる人は呆れてる？ガチャにハマりまくってます」「CHANELにたまに