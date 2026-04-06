子どもたちから人気の原宿系クリエイター竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが出演するテレビ朝日系の新キッズ番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』（日曜前8：00）が5日からスタート。同番組のテーマ曲「よ〜い！スターと！トビダスクール」もあわせて配信リリースされた。【画像】かわいい！「よ〜い！スターと！トビダスクール」ジャケット楽曲の制作を手がけたのは、竹下☆ぱらだいすのリーダー・あぃりDX。朝のは