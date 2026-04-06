お笑いタレントの横澤夏子（35）は6日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）のオープニングを欠席し、途中から出演した。この日のオープニングでは出演者を紹介した際、MCの「ハライチ」澤部佑は「あれ、横澤は？きょうは」と話を振り、進行役の同局・松崎涼佳アナウンサーが「お子さまの入学式ということで、終わり次第途中参加をしてくださいます」と説明した。この日は番組で考案したゲ