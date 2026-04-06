ホルムズ海峡の事実上の封鎖によるナフサの高騰を受け、関連製品の値上げが相次いでいます。大手化学メーカーのクラレは香料や農薬、機械洗浄用の洗剤などの原料となる化学製品を、今月13日の出荷分から平均で20％、値上げします。また、ユニチカも工業製品の保護などに使われるポリエステルフィルムの価格を、今月21日の出荷分から1キロ当たり100円以上、引き上げます。いずれも、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて、ナフサの価