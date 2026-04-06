スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が5日放送の「Going!Sports&News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。“どこよりも遅い”赤星のセ・リーグ順位予想」を紹介した。同氏が3月24日付のスポニチ本紙で予想した順位は1位阪神2位中日3位DeNA4位巨人5位広島6位ヤクルトそして同放送内は1位阪神2位巨人3位中日4位DeNA5位広島6位ヤクルト開幕から3カードを消化し、2〜4位の順位が入れ替わ