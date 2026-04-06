商船三井本社＝東京都港区商船三井は6日、インドの関連会社が保有する液化石油ガス（LPG）タンカーが、イランによって事実上封鎖されているホルムズ海峡を通過したと明らかにした。日本船主協会によると、米イスラエルによるイラン攻撃後、海峡を通過した日本関係船舶は3隻目。通過したのはインド船籍の「GREENASHA」で、インドに向け航行している。日本人は乗船していない。商船三井の担当者は「船員の無事を確認している」