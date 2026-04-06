１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“キング・オブ・アウトサイダー”の異名を持つ啓之輔が５日、自身のＸを更新。前田日明氏との２ショット写真とともに、「前田さんそろそろアウトサイダー復活させましょう」とつづった。「ＴＨＥＯＵＴＳＩＤＥＲ」は前田氏が旗揚げした不良や喧嘩好きの若者にプロデビューのチャンスを与えることをテーマにした格闘技