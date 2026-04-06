◇近畿学生野球春季リーグ第1節3回戦和歌山大7―4阪南大（2026年4月6日大阪シティ信金スタジアム）和歌山大が勝ち点1を挙げた。2回裏に3点を先制されたが、直後の3回表に追いつき、6回に勝ち越した。すぐに同点とされたが、8回1死満塁で2番・橋本琉生（3年、水口東）の中犠飛で勝ち越し。さらに、3番・船越久嗣（3年、履正社）の左翼線2点適時打でリードを広げた。橋本はこの試合3安打。初回に中前打を放つと3回に二塁内