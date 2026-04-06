「ドンキ」が「Olympic」を買収します。大手ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、関東圏を中心にスーパーを展開する「Olympicグループ」を7月をめどに完全子会社化すると発表しました。人件費や物流費の増加などで業績が低迷しているOlympicは、今回の統合で「ドン・キホーテ」や「MEGAドン・キホーテ」、さらに食品中心の新業態「ロビン・フッド」へと転