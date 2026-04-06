Ms.OOJAが、4月22日にリリースする初の演歌カバーアルバム『Ms.ENKA～OOJAの演歌～』を最速で試聴できる体験型イベントを4月18日に大阪市某所にて開催する。 （関連：Ms.OOJA、往年の名曲に与えた新しい価値演歌の魅力を再発見した特別な一夜） 本イベントは、大阪のラジオ局 FM COCOLOとコラボしたイベントで、FM COCOLOのリスナー15組30名を招待する。MCにはFM COCOLOのDJ meme、タӦ