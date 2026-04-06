ガーミンは、直営店「ガーミンストア名古屋」を23日にオープンする。オープンを記念した割引やオリジナルグッズのプレゼントが実施される。 「ガーミンストア名古屋」は、名古屋市中区の栄に新たにオープンするガーミンの直営店。ウェアラブルウォッチやスポーツ用GPS計測器、サイクリング・ダイビングコンピューターなどを取り扱うほか、新製品などが随時