先月20日、三重県亀山市の新名神高速で起きた事故で死亡した6人は、静岡県の家族5人と埼玉県に住む男性とわかりました。【写真を見る】新名神6人死亡事故 身元判明静岡県の家族5人と埼玉県の男性三重県警先月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた6人が頭を強く打つなどして死亡しました。先ほど三重県警は、この事故で亡くなった6人の身元が判明したと明ら