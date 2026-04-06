高市総理はきょう、事態の沈静化に向けてアメリカ、イランと個別に首脳会談を調整していると明らかにしました。【写真を見る】高市総理 イランとの首脳会談「段取りつけた」 トランプ大統領との電話会談も調整中事態鎮静化に向けてイラン首脳との会談を調整立憲民主党小西洋之 参院議員「西側でイランと信頼関係を持って交渉できるのは日本だけと言われている。この紛争拡大を止めるために首脳として全力で動くと