2025年度の車名別新車販売台数2025年度の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年度比5.6％減の19万8893台で5年連続の首位となった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が6日発表した。N―BOXは高い安全性能や広い車内スペースが売りで、人気が継続している。2位はスズキの「スペーシア」で3.2％減の16万3054台となり、前年度の3位から順位を上げた。ダイハツの「ムーヴ」